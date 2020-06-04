Собянин допустил, что маски в Москве придётся носить до осени и дольше

Необходимость носить маски в Москве может сохраниться до тех пор, пока не начнётся массовая вакцинация от коронавируса, а это может произойти в октябре или позднее, рассказал в интервью ТАСС столичный мэр Сергей Собянин.

«Сколько нам ходить в масках — во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам — от октября до февраля следующего года. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины», — сказал он.

Ранее заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что медики в Москве получают по 4 млн единиц средств индивидуальной защиты в неделю с нового склада.

Главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.