Собянин допустил, что маски в Москве придётся носить до осени и дольше
- РИА Новости
«Сколько нам ходить в масках — во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам — от октября до февраля следующего года. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины», — сказал он.
Ранее заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что медики в Москве получают по 4 млн единиц средств индивидуальной защиты в неделю с нового склада.
Главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.