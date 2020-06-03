Из больницы в Коммунарке выписали 85% пациентов с COVID-19

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Из инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка за три месяца выписали 85% поступивших пациентов с коронавирусом, сообщил главврач Денис Проценко.
Из больницы в Коммунарке выписали 85% пациентов с COVID-19
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«Поступило за это время 3549 пациентов, выписано 3014 (85%)… состоит 344», — написал он на своей странице в Facebook.

Кроме того, 12 пациентов были переведены в другие больницы, девять человек «самовольно покинули стационар», ещё 170 больных (5,6%) скончались.

За это время 590 пациентов (16,6%) прошли лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии, 215 из них (6,1%) находились на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.

Ранее число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 82 тыс.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил перспективы снятия режима самоизоляции.

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