Из больницы в Коммунарке выписали 85% пациентов с COVID-19

Из инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка за три месяца выписали 85% поступивших пациентов с коронавирусом, сообщил главврач Денис Проценко.

«Поступило за это время 3549 пациентов, выписано 3014 (85%)… состоит 344», — написал он на своей странице в Facebook.

Кроме того, 12 пациентов были переведены в другие больницы, девять человек «самовольно покинули стационар», ещё 170 больных (5,6%) скончались.

За это время 590 пациентов (16,6%) прошли лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии, 215 из них (6,1%) находились на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.

Ранее число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 82 тыс.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил перспективы снятия режима самоизоляции.