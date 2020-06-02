Владелец русского ресторана в США защищал своё заведение с оружием

Айк Газарян, владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего с оружием охранял своё заведение во время беспорядков, которые происходят в США. Он рассказал подробности, а также отметил, что имеет право защищаться от мародёров.

«Сами мародёры, когда проходили и видели нас, отдавали нам немного уважения: «Молодцы, что вы защищаетесь». Среди них самих есть такое понятие: мы идём грабить, ты защищаешься — ну и молодец, у тебя меньше шансов, что мы тебя ограбим», — заявил он РИА Новости.

По его словам, многие протестующие, проходя мимо, «кивали головой, дескать, ну молодцы, делаете что-то».

«Была угроза, доля риска в том, что мы делали. Но они просто были шокированы, когда это увидели», — добавил он.

Он рассказал, что охранять свою собственность с оружием в руках — для него вопрос принципа.

Как уточняет агентство, Газарян, а также его друзья собираются по вечерам около ресторана с оружием в руках, чтобы не допустить грабежа.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что мобилизует «все имеющиеся федеральные ресурсы, гражданские и военные» для прекращения беспорядков в США.

Протесты из-за гибели при аресте 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда продолжаются в США уже несколько дней. Они переросли в погромы и мародёрство.

Подробнее — в материале RT.