Врач дала рекомендации метеозависимым людям

Врач-терапевт Альбина Стрельченко дала рекомендации метеозависимым людям.

«Из-за изменения метеоусловий давление может как повышаться, так и понижаться. Даже у тех людей, которые раньше не страдали от этих проблем. Поэтому контроль давления обязателен», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, также необходимо хорошо высыпаться и достаточно отдыхать.

Кроме того, эксперт советует пить больше воды для улучшения циркуляции крови.

«Сидение по много часов за компьютером не способствует улучшению самочувствия, поэтому необходима физическая активность, пребывание на свежем воздухе и проветривание помещения», — отметила она.

Как добавила Стрельченко, способствовать головным болям могут такие продукты, как шоколад и кофе, поэтому по возможности от них стоит отказаться.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупредили о непогоде в Челябинской области в ближайшие дни.