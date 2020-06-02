Эксперт рассказала об особенностях спортивного питания

Нутрициолог, кроссфит-тренер Анастасия Нестерова рассказала об особенностях спортивного питания.

«Спортивное питание необходимо по большей мере людям, которые активно занимаются спортом или фитнесом либо испытывают серьёзные физнагрузки», — заявила она в беседе с kp.ru.

По её словам, это может быть необходимо для быстрого восполнения в организме белка и энергии, для увеличения мышечной массы или для похудения.

Как считает эксперт, если руководствоваться инструкцией и здравым смыслом, можно избежать вредного воздействия добавки на организм.

«Главное, не шутить с передозировкой и прежде, чем начать употреблять спортивное питание, проконсультироваться со специалистом», — добавила она.

Ранее диетолог из Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в беседе с URA.RU рассказала о здоровом питании во время режима самоизоляции.