Эксперт рассказала об особенностях спортивного питания

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Нутрициолог, кроссфит-тренер Анастасия Нестерова рассказала об особенностях спортивного питания.
Эксперт рассказала об особенностях спортивного питания
  • Pixabay

«Спортивное питание необходимо по большей мере людям, которые активно занимаются спортом или фитнесом либо испытывают серьёзные физнагрузки», — заявила она в беседе с kp.ru.

По её словам, это может быть необходимо для быстрого восполнения в организме белка и энергии, для увеличения мышечной массы или для похудения.

Как считает эксперт, если руководствоваться инструкцией и здравым смыслом, можно избежать вредного воздействия добавки на организм.

«Главное, не шутить с передозировкой и прежде, чем начать употреблять спортивное питание, проконсультироваться со специалистом», — добавила она.

Ранее диетолог из Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в беседе с URA.RU рассказала о здоровом питании во время режима самоизоляции.

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