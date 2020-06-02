В кабмине сообщили о готовности 35 регионов смягчить ограничения
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе брифинга.
«Уже 35 субъектов России готовы к смягчению ограничительных мер, переходу на первый этап снятия этих ограничений. А семь — уже переходят даже на второй этап», — приводит его слова РИА Новости.
Чернышенко отметил, что в настоящее время «есть все основания считать» текущую ситуацию с заболеваемостью контролируемой и стабильной. По его словам, есть явная тенденция к снижению числа заболевших.
В России за сутки зафиксировали 8863 случая коронавируса. Накануне было выявлено 9035 новых случаев COVID-19.