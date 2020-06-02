В России за сутки зафиксировали 8863 случая коронавируса
- АГН «Москва»
«В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 423 741 случай (+2,1%)», — говорится в заявлении.
Накануне было выявлено 9035 случаев коронавируса.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия прошла острый этап подъёма ситуации с коронавирусом.
Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирусную инфекцию.