В России за сутки зафиксировали 8863 случая коронавируса

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RT
В России за сутки подтверждено 8863 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, всего за время пандемии зафиксирован 423 741 случай. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
В России за сутки зафиксировали 8863 случая коронавируса
  • АГН «Москва»

«В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 423 741 случай (+2,1%)», — говорится в заявлении.

Накануне было выявлено 9035 случаев коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия прошла острый этап подъёма ситуации с коронавирусом. 

Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирусную инфекцию.

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