В России за сутки зафиксировали 8863 случая коронавируса

В России за сутки подтверждено 8863 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, всего за время пандемии зафиксирован 423 741 случай. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

АГН «Москва»

«В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 423 741 случай (+2,1%)», — говорится в заявлении. Накануне было выявлено 9035 случаев коронавируса. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия прошла острый этап подъёма ситуации с коронавирусом. Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирусную инфекцию.