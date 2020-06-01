В России за сутки зафиксировали 9035 случаев коронавируса

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RT
В России в течение суток подтверждено 9035 случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Общее число выявленных за время пандемии случаев инфицирования увеличилось до 414 878.
В России за сутки зафиксировали 9035 случаев коронавируса
  • АГН «Москва»

Накануне было выявлено 9268 случаев коронавируса.

По последним данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением из-за подозрения на заболевание остаются 304 тыс. россиян. Всего в стране проведено свыше 10,9 млн тестов.

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