В России за сутки зафиксировали 9035 случаев коронавируса

В России в течение суток подтверждено 9035 случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Общее число выявленных за время пандемии случаев инфицирования увеличилось до 414 878.

АГН «Москва»

Накануне было выявлено 9268 случаев коронавируса. По последним данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением из-за подозрения на заболевание остаются 304 тыс. россиян. Всего в стране проведено свыше 10,9 млн тестов.