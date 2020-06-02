В Кремле прокомментировали ситуацию с голосованием по Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с голосованием по поправкам к Конституции, которое должно пройти 1 июля.

«Решение было принято, дата была назначена только вчера. Она была предложена членами рабочей группы и была назначена президентом. И мы констатируем, как уже говорили, что ситуация постепенно эпидемиологическая улучшается», — сказал Песков.

Он отметил, что на улицах всё больше и больше людей.

«С большой долей уверенности можно предположить, что через несколько недель (а вчера Попова сказала, что, собственно, это ещё два карантинных периода, два раза по две недели) мы надеемся на то, что ситуация существенно улучшится. Поэтому мы не думаем, что вот эти «остатки» эпидемиологической ситуации будут как-то негативно сказываться на явке», — заявил Песков.

Ранее Роспотребнадзор подготовил рекомендации по голосованию 1 июля.

1 июня президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции 1 июля.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что будут выполнены все необходимые мероприятия, для того чтобы не было рисков здоровью граждан в ходе голосования по поправкам к Конституции России.