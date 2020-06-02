Роспотребнадзор подготовил рекомендации по голосованию 1 июля

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Роспотребнадзор рекомендовал в течение дня голосования по поправкам к Конституции, которое назначено на 1 июля, измерять температуру всем членам участковой комиссии, журналистам и участникам голосования. Об этом говорится в рекомендациях ведомства.
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по голосованию 1 июля
  • РИА Новости

«В течение дня голосования всем членам участковой комиссии, а также находящимся в месте для голосования наблюдателям и представителям средств массовой информации необходимо производить измерение температуры тела», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что также необходимо производить температурный контроль «всем участникам голосования и иным лицам на подходе к месту голосования».

В связи с этим Роспотребнадзор рекомендовал заранее проработать вопрос об обеспечении избирательных участков бесконтактными термометрами.

Также в ведомстве заявили, что во время проведения голосования и при подсчёте голосов за одним столом должен находиться один член участковой комиссии.

Кроме того, в Роспотребнадзоре заявили, что в помещении для голосования необходимо соблюдать социальную дистанцию и по возможности находиться в нём не более 15 минут.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции 1 июля.

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что будут выполнены все необходимые мероприятия, для того чтобы не было рисков здоровью граждан в ходе голосования.

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