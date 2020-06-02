Роспотребнадзор подготовил рекомендации по голосованию 1 июля
- РИА Новости
«В течение дня голосования всем членам участковой комиссии, а также находящимся в месте для голосования наблюдателям и представителям средств массовой информации необходимо производить измерение температуры тела», — цитирует сообщение РИА Новости.
Отмечается, что также необходимо производить температурный контроль «всем участникам голосования и иным лицам на подходе к месту голосования».
В связи с этим Роспотребнадзор рекомендовал заранее проработать вопрос об обеспечении избирательных участков бесконтактными термометрами.
Также в ведомстве заявили, что во время проведения голосования и при подсчёте голосов за одним столом должен находиться один член участковой комиссии.
Кроме того, в Роспотребнадзоре заявили, что в помещении для голосования необходимо соблюдать социальную дистанцию и по возможности находиться в нём не более 15 минут.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что будут выполнены все необходимые мероприятия, для того чтобы не было рисков здоровью граждан в ходе голосования.