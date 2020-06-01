Диетолог рассказал об основах здорового питания

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Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал об основах здорового питания.
Диетолог рассказал об основах здорового питания
  • РИА Новости

«Здоровое питание строится из тех же самых продуктов, как и любое другое, просто их соотношение сдвинуто в пользу здорового питания», — заявил он в беседе с Nation News.

По словам диетолога, приветствуются блюда так называемой высокой нутриентной насыщенности, то есть блюда, где, помимо белков, жиров и углеводов, присутствуют в большом количестве биоактивные вещества, витамины, минералы, витаминоподобные вещества, пищевые волокна.

Как пояснил эксперт, белая рафинированная мука, например, — это плохо, а пшеничная мука второго сорта или мука с добавлением отрубей приветствуются.

«В крупах: очищенный рис — это плохо, а бурый рис, овсянка, гречка — хорошо. Овощи без вариантов хороши все. Фрукты не приветствуются. Желательно, чтобы преобладали кислые, из ягод — клубника, малина», — считает Гинзбург.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с kp.ru дал рекомендации по поддержке иммунитета во время выхода из режима самоизоляции.

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