Иммунолог оценил эффективность строительных респираторов

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Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов оценил эффективность строительных респираторов.
Иммунолог оценил эффективность строительных респираторов
  • Pixabay

«Есть строительные защитные средства от химических веществ, от лака или краски. Они защитят от вируса, но в них нет никакого смысла ходить, это только отягощение лёгких и дыхательной системы», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, маски с клапанами открываются на выдохе и если человек болен, то он беспрепятственно выдыхает вирус.

Как считает Жемчугов, идеальный вариант для защиты от COVID-19 в повседневной жизни — медицинские маски. Он отметил, что они эффективно защищают от капель при чихании, кашле или разговоре.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН призвал публиковать правила ношения разных типов масок на сайтах профильных ведомств.

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