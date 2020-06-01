Карантин в домах престарелых в Удмуртии продлён до 6 июля

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Карантин в домах престарелых в Удмуртии был продлён до 6 июля в соответствии с распоряжением главы республики Александра Бречалова.
Карантин в домах престарелых в Удмуртии продлён до 6 июля
  • Pixabay

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Отмечается, что до 6 июля ограничен доступ на территорию подведомственных стационарных организаций с круглосуточным пребыванием граждан.

Ранее министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак заявил, что около 2 тыс. медиков региона получили апрельские выплаты.

28 мая стало известно, что правительство России выделит регионам более 22 млрд рублей на выплаты медицинским работникам, которые борются с коронавирусной инфекцией.

Также директор НМИЦ онкологии им. Петрова Минздрава России Алексей Беляев в беседе с Nation News рассказал о работе по борьбе с COVID-19.

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