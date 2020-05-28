Кабмин выделит регионам более 22 млрд рублей на выплаты медикам
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- РИА Новости
Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Трансляцию заседания вёл телеканал «Россия 24».
«Сегодня в повестке — выделение регионам межбюджетных трансфертов на эти цели, всего это более 22 млрд рублей», — сказал он.
Ранее Мишустин заявил, что в ситуации с президентскими выплатами медицинским работникам наблюдается положительная динамика.
Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что завершены президентские выплаты за апрель 153 373 медицинским работникам. Также Мурашко заявил о получении регионами средств для выплат медикам за май.