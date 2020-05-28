Прокуратура выявила нарушения при выплатах медикам в Хакасии

Прокуратура Хакасии во время проверки зафиксировала нарушения в ходе начисления стимулирующих выплат медицинским работникам. Главе республики внесли представление. Об этом говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры России.

Проверка была проведена в связи с публикациями СМИ о нарушениях при выплатах медицинским работникам, борющимся с коронавирусом.

Ведомство установило, что Минздрав Хакасии не принял своевременные меры к перечислению стимулирующих выплат за март и апрель 2020 года в медицинские учреждения.

«С целью устранения нарушений прокурор республики внёс в адрес главы республики... представление», — заявили в прокуратуре.

Отмечается, что после вмешательства прокуратуры медработникам выплатили положенные им средства на сумму более 35 млн рублей.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о получении регионами средств для выплат медикам за май.