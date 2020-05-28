Прокуратура выявила нарушения при выплатах медикам в Хакасии
- © Денис Абрамов
- РИА Новости
Проверка была проведена в связи с публикациями СМИ о нарушениях при выплатах медицинским работникам, борющимся с коронавирусом.
Ведомство установило, что Минздрав Хакасии не принял своевременные меры к перечислению стимулирующих выплат за март и апрель 2020 года в медицинские учреждения.
«С целью устранения нарушений прокурор республики внёс в адрес главы республики... представление», — заявили в прокуратуре.
Отмечается, что после вмешательства прокуратуры медработникам выплатили положенные им средства на сумму более 35 млн рублей.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о получении регионами средств для выплат медикам за май.