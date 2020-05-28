Власти Удмуртии рассказали о выплатах медикам
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- РИА Новости
Об этом сообщает Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства.
В настоящее время идёт расчёт для выдачи средств за май.
«Основная часть вопросов по выплатам медикам решена. Сегодня активно продолжаем работу. Мы в тесном контакте с органами, осуществляющими надзор за начислением средств, с прокуратурой и Следственным комитетом», — уточнил министр.
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