Власти Удмуртии рассказали о выплатах медикам

Министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак заявил, что около 2 тыс. медиков региона получили апрельские выплаты.

Об этом сообщает Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства.

В настоящее время идёт расчёт для выдачи средств за май.

«Основная часть вопросов по выплатам медикам решена. Сегодня активно продолжаем работу. Мы в тесном контакте с органами, осуществляющими надзор за начислением средств, с прокуратурой и Следственным комитетом», — уточнил министр.

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