Вирусолог оценил эффективность перчаток при профилактике COVID-19

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Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи, профессор Александр Бутенко оценил эффективность перчаток при профилактике COVID-19.
Вирусолог оценил эффективность перчаток при профилактике COVID-19
  • Reuters

«Хлопчатобумажные и матерчатые — они проницаемые, тем более если человек под дождь попал и они промокли — это уже ничто. Поэтому их не рекомендуется. Например, кожаные, плотные, — они будут защищать, но при этом нужно также относиться к ним, как и к резиновым перчаткам, обрабатывать», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, перчатки и маски нужно использовать правильно. К примеру, после возвращения домой из общественных мест перчатки следует снимать аккуратно, чтобы не касаться их внешней стороны.

Ранее главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.

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