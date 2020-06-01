Вирусолог оценил отсутствие необходимости носить маски на пляже
- РИА Новости
«Я считаю любое послабление нормальным решением. Нам всё равно придётся от всего этого отказываться. Люди устали, и нужно делать послабления», — заявил он в беседе с URA.RU.
По его словам, он приветствует любые шаги в этом направлении, кроме авантюрных.
Как добавил Аграновский, «опасность мала».
Ранее главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.