В Курганской области рассказали об отмене ряда ограничений с 1 июня

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В Курганской области сообщили о послаблении режима самоизоляции с 1 июня.
В Курганской области рассказали об отмене ряда ограничений с 1 июня
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на оперативный штаб.

В частности, можно находиться неограниченное количество времени на улице без смс-пропуска, заниматься спортом на улице (с соблюдением дистанции в пять метров).

Граждане старше 65 лет и граждане с серьёзными хроническими заболеваниями могут выезжать на дачные участки (в остальное время им рекомендовано находиться дома).

Вместе с тем, сохраняется ряд ограничений. Так, в регион запрещено приезжать тем, кто не имеет там прописки, не едет в командировку, на лечение или похороны.

Рекомендуется носить маски в общественных местах, в транспорте — маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться средствами дезинфекции на объектах и в организациях.

Ранее главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.

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