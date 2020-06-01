Более 420 тысяч семей получили материнский капитал с начала 2020 года

Короткая ссылка
Сертификаты на получение материнского (семейного) капитала в 2020 году выданы 421 тыс. российских семей. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании в правительстве.
Более 420 тысяч семей получили материнский капитал с начала 2020 года
  • РИА Новости

«На 30 мая 2020 года 421 тыс. наших семей получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, в том числе 135,4 тыс. семей получили сертификат в беззаявительном порядке», — сказала она.

Кроме того, ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первенца получают 717 тыс. российских семей.

23 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о выделении средств на выплаты семьям с детьми.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить