Более 420 тысяч семей получили материнский капитал с начала 2020 года
- РИА Новости
«На 30 мая 2020 года 421 тыс. наших семей получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, в том числе 135,4 тыс. семей получили сертификат в беззаявительном порядке», — сказала она.
Кроме того, ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первенца получают 717 тыс. российских семей.
23 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о выделении средств на выплаты семьям с детьми.