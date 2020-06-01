Более 420 тысяч семей получили материнский капитал с начала 2020 года

Сертификаты на получение материнского (семейного) капитала в 2020 году выданы 421 тыс. российских семей. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании в правительстве.

«На 30 мая 2020 года 421 тыс. наших семей получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, в том числе 135,4 тыс. семей получили сертификат в беззаявительном порядке», — сказала она.

Кроме того, ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первенца получают 717 тыс. российских семей.

23 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о выделении средств на выплаты семьям с детьми.