В России 717 тысяч семей получают выплаты в связи с рождением первенца

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Ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первенца получают 717 тыс. российских семей. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании в правительстве.
В России 717 тысяч семей получают выплаты в связи с рождением первенца
  • Pixabay

«По итогам реализации федерального проекта на последнюю отчётную дату ежемесячные выплаты в связи с рождением, усыновлением первого ребёнка получают 717,7 тыс. семей. Что касается выплат на третьего и последующих детей, то это 21,3 тыс. детей, которые были рождены в 2020 году», — сказала Голикова.

Кроме того, 69,5 тыс. семей получили жилищные сертификаты по программе льготного ипотечного кредитования по ставке 6%.

23 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о выделении средств на выплаты семьям с детьми.

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