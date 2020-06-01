В России 717 тысяч семей получают выплаты в связи с рождением первенца

Ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первенца получают 717 тыс. российских семей. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании в правительстве.

«По итогам реализации федерального проекта на последнюю отчётную дату ежемесячные выплаты в связи с рождением, усыновлением первого ребёнка получают 717,7 тыс. семей. Что касается выплат на третьего и последующих детей, то это 21,3 тыс. детей, которые были рождены в 2020 году», — сказала Голикова.

Кроме того, 69,5 тыс. семей получили жилищные сертификаты по программе льготного ипотечного кредитования по ставке 6%.

23 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о выделении средств на выплаты семьям с детьми.