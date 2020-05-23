Мишустин поручил выделить средства на выплаты семьям с детьми

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о выделении средств на выплаты семьям с детьми. Документ опубликован на сайте правительства.

Согласно документу, Министерству финансов из резервного фонда выделяются бюджетные ассигнования в размере более 24,9 млрд рублей на ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей россиянам, у которых первый ребёнок родился или был ими усыновлён в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.

Также будут выделены средства в размере более 197,2 млрд рублей на осуществление единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в возрасте от трёх до 16 лет, имеющего гражданство России.

Ранее ФАН со ссылкой на Минкомсвязь сообщало, что россияне оформили 9,6 млн заявлений на получение единоразовой выплаты на детей от трёх до 16 лет.

11 мая российский президент Владимир Путин поручил с 1 июня произвести выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в семье от трёх до 15 лет включительно.