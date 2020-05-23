Инфекционист оценила возможность второй волны коронавируса в России

Главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова в беседе с «Парламентской газетой» оценила возможность второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

Отвечая на вопрос о том, «будет ли в России вторая волна заражений» коронавирусом, Малинникова отметила, что «сам эпидемический процесс реализуется очень сложными механизмами, в которые вовлекается популяция человека и самого возбудителя».

«И как поведёт себя возбудитель, сегодня мы можем делать только предположения», — заявила она.

Она пояснила, что эти предположения зависят от восприимчивости населения, от того, сколько переболевших будет в итоге, какая «популяционная прослойка приобретёт защитные антитела, какой иммунитет».

«Предположительно, будут небольшие подъёмы заболеваемости, но такой волны, такой эпидемии, как сейчас, конечно же, коронавирус больше не вызовет», — сообщила инфекционист.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил, что нужно быть готовыми к возможной второй волне распространения коронавируса.