Инфекционист оценила возможность второй волны коронавируса в России
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Отвечая на вопрос о том, «будет ли в России вторая волна заражений» коронавирусом, Малинникова отметила, что «сам эпидемический процесс реализуется очень сложными механизмами, в которые вовлекается популяция человека и самого возбудителя».
«И как поведёт себя возбудитель, сегодня мы можем делать только предположения», — заявила она.
Она пояснила, что эти предположения зависят от восприимчивости населения, от того, сколько переболевших будет в итоге, какая «популяционная прослойка приобретёт защитные антитела, какой иммунитет».
«Предположительно, будут небольшие подъёмы заболеваемости, но такой волны, такой эпидемии, как сейчас, конечно же, коронавирус больше не вызовет», — сообщила инфекционист.
Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил, что нужно быть готовыми к возможной второй волне распространения коронавируса.