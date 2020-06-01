Госдуму попросили отменить документ об осуждении пакта Молотова — Риббентропа

Госдуму просят отменить постановление об осуждении пакта Молотова — Риббентропа. Открытое письмо в поддержку соответствующего законопроекта направили в адрес спикера Вячеслава Володина и автора инициативы депутата Алексея Журавлёва 38 учёных, общественных деятелей и офицеров.

Об этом сообщает РИА Новости.

На прошлой неделе Журавлёв внёс в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий признать недействительным постановление Совета народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года об осуждении подписания советско-германского договора о ненападении от 1939 года.

«Не вызывает сомнения, что постановление не соответствует принципам исторической справедливости и принято в условиях нарастающей политической нестабильности конца ХХ века, сопровождавшейся давлением на руководство нашей Родины со стороны внешних сил», — отмечается в обращении.

Там также говорится, что Москва подписала договор последней и исключительно в целях отсрочки начала агрессии против СССР.

«До этого, в период с 1933 по 1939 год, с фашистской Германией заключили аналогичные договоры 12 государств: Польша, Великобритания, Япония, Италия, Франция, Венгрия, Маньчжоу-Го, Испания, Литва, Дания, Латвия и Эстония», — напомнили авторы письма.

По их мнению, договор правильно было бы признать вынужденным шагом советского руководства, продиктованным стремлением защитить национально-государственные интересы СССР и его безопасность.

Среди авторов обращения — член Общественной палаты Ольга Воронова, герои России Александр Головашкин, Анатолий Кнышов, Сергей Липовой, Дибиргаджи Магомедов и Павел Шевченко, Герой Советского Союза Владимир Горовой, директор Центра европейских исследований МГИМО Николай Грибин, доктора исторических наук Вячеслав Зимонин, Георгий Ипполитов, Владимир Кикнадзе, Анатолий Кошкин и Олег Назаров, заслуженные юристы России Владимир Зубрин и Владимир Колесников, доктор политических наук Сергей Смульский и доктор экономических наук Виталий Черенков.

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