Опубликованы архивные документы управления ФСБ по Ленобласти о зверствах нацистов

Опубликованы архивные документы управления ФСБ России по Ленинградской области о зверствах немецких и финских оккупантов.

Документы представляют собой в основном спецсообщения органов госбезопасности и внутренних дел военных лет, сообщает РИА Новости.

В частности, рассказывается о том, что 20 ноября 1941 года в Красногвардейском районе гитлеровские оккупанты и их пособники убили около 850 пациентов психиатрической больницы имени Кащенко.

Впервые обнародовано обвинительное заключение от декабря 1965 года в отношении бывшего карателя Василия Долина, который служил гитлеровцам до апреля 1945-го.

Ранее были опубликованы рассекреченные архивные документы управления ФСБ России по Смоленской области о зверствах нацистов во время оккупации в годы Великой Отечественной войны.