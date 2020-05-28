Опубликованы архивные документы управления ФСБ по Ленобласти о зверствах нацистов
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Документы представляют собой в основном спецсообщения органов госбезопасности и внутренних дел военных лет, сообщает РИА Новости.
В частности, рассказывается о том, что 20 ноября 1941 года в Красногвардейском районе гитлеровские оккупанты и их пособники убили около 850 пациентов психиатрической больницы имени Кащенко.
Впервые обнародовано обвинительное заключение от декабря 1965 года в отношении бывшего карателя Василия Долина, который служил гитлеровцам до апреля 1945-го.
Ранее были опубликованы рассекреченные архивные документы управления ФСБ России по Смоленской области о зверствах нацистов во время оккупации в годы Великой Отечественной войны.