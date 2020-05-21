Опубликованы архивные документы управления ФСБ России по Смоленской области о зверствах нацистов

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Опубликованы рассекреченные архивные документы управления ФСБ России по Смоленской области о зверствах нацистов во время оккупации в годы Великой Отечественной войны.
Опубликованы архивные документы управления ФСБ России по Смоленской области о зверствах нацистов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рассекреченные материалы УФСБ России.

Документы представляют собой спецсообщения, которые начальник управления НКВД Смоленской области Пётр Кондаков направлял в Москву и областному партийному начальству в период с лета 1942 по весну 1943 года.

«Местные жители, даже женщины с грудными детьми, сгонялись в лагерь для военнопленных, где их почти не кормили. Ежедневно в лагере от голода, болезней и расстрела погибали 200—250 человек», — говорится в одном из спецсообщений.

Материалы свидетельствуют о преступлениях нацистов в Вязьме, Сычёвском, Духовщинском, Пречистенском и Вяземском районах, а также о созданном немцами под Смоленском лагере военнопленных.

Ранее были опубликованы документы о преступлениях нацистов в концлагере на территории Крыма в годы войны.

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