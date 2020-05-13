Опубликованы документы о преступлениях нацистов в концлагере на территории Крыма в годы войны

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Опубликованы документы о преступлениях нацистов в концлагере на территории совхоза «Красный» в Крыму в годы Великой Отечественной войны.
Опубликованы документы о преступлениях нацистов в концлагере на территории Крыма в годы войны
  • © Предоставлено УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рассекреченные материалы республиканского УФСБ России.

Речь идёт о концлагере под Симферополем. По имеющимся данным, он функционировал в 1942—1944 годах.

«Советские патриоты, содержавшиеся в лагере, подвергались преднамеренному и планомерному уничтожению. За время существования этого лагеря в нём было истреблено свыше 10 тыс. человек», — говорится в одном из документов за 1975 год.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Крыма отменил постановление о прекращении уголовного дела о массовом уничтожении советских граждан нацистами на полуострове в годы войны.

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