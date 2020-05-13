ВС Крыма возобновил расследование о зверствах нацистов на полуострове
- РИА Новости
«Было дано разрешение судом на отмену постановления старшего следователя УКГБ при СМ УССР по Крымской области полковника Башмакова», — приводит РИА Новости сообщение суда.
Постановление поступило в суд 30 апреля, судебное заседание состоялось в закрытом режиме.
Уголовное дело о массовом уничтожении нацистами жителей Крыма было возбуждено в 1969 году.
Ранее в Следственном комитете России рассказали, как ведут дела о преступлениях, совершённых в годы Великой Отечественной войны.