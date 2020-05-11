В СК рассказали, как ведут дела о преступлениях, совершённых в годы Великой Отечественной войны

В Следственном комитете России рассказали, как ведут дела о преступлениях, совершённых в годы Великой Отечественной войны.

Такие военные преступления, как геноцид, не имеют срока давности.

«Основу для их расследования заложил Нюрнбергский трибунал. Именно тогда и ввели само понятие «геноцид», — цитирует РИА Новости руководителя управления ГСУ СК России Дмитрия Маньшина.

К работе привлекают сотрудников Российской академии наук и общества историков-архивистов — специалистов по военному периоду.

Когда находят массовое захоронение, криминалисты устанавливают количество жертв, их пол, возраст и, если удастся, имена и фамилии. Здесь помогают современная техника и ДНК-экспертиза.

Кроме того, СК сотрудничает со спецслужбами других стран, прежде всего Германии.

«Сейчас мы ищем нескольких человек, причастных к преступлениям в Новгородской области. Ранее их разыскивали сотрудники органов госбезопасности Эстонии и Латвии. Мы отправили туда запросы, но ответа до сих пор нет», — рассказал старший следователь по особо важным делам Илья Сидоренко.

Уголовные дела не закроют до тех пор, пока не будут задержаны все беглые каратели или пока не появятся данные, что их уже нет в живых.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что Госархив Крыма выпустит сборник рассекреченных ФСБ документов о преступлениях нацистов.