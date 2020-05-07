Госархив Крыма выпустит сборник рассекреченных ФСБ документов о преступлениях нацистов

Госархив Крыма работает над сборником документов, рассекреченных республиканским управлением ФСБ России, а также переданных региональным управлением МВД. Речь идёт о материалах, которые рассказывают о преступлениях нацистов на территории полуострова во время Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«У нас очень интересные документы. Это спецдонесения, спецсообщения наших органов НКВД о положении населения и состоянии дел на оккупированной территории, что происходило в Крыму. Первые документы — это у нас за 1942 год, то есть с момента оккупации», — заявила заместитель председателя Государственного комитета по делам архивов Республики Крым Татьяна Шарова.

По её словам, в сборник войдут приказы, распоряжения, объявления оккупационных властей. Он будет состоять из нескольких разделов.

«До 1 июня мы, помимо этих документов, которые мы привели в соответствие с нашими архивными правилами, должны составить соответствующие комментарии, указатели», — уточнила Шарова.

Она отметила, что сборник планируется представить в ноябре 2020 года.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта «Без срока давности» опубликованы документы о преступлениях нацистов, рассекреченные Крымским управлением ФСБ России.