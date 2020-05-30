Эксперт назвал плюсы поэтапного снятия ограничений в России

Короткая ссылка
Председатель консультационного совета Центра развития здравоохранения Московской школы управления СКОЛКОВО Юрий Крестинский рассказал о плюсах постепенного снятия ограничительных мер, введённых из-за коронавируса в России.
Эксперт назвал плюсы поэтапного снятия ограничений в России
  • РИА Новости

«По сути, плюсы заключаются в контролируемости ситуации. Органы власти, конечно, не скажут: «Всё закончилось, все свободны». Народ тогда выйдет на улицы, и существуют определённые риски, связанные с возобновлением эпидемического процесса», — рассказал он «Московскому комсомольцу».

По словам Крестинского, власти хотят оценивать каждый шаг «с точки зрения его эффективности и с точки зрения его последствий».

«Я понимаю органы власти в их желании перестраховаться и не допустить каких-то эксцессов в возобновлении того, через что мы все с таким трудом прошли за последние два с лишним месяца», — добавил он.

29 мая премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизируется.

Он подчеркнул, что позитивная тенденция позволила ряду российских регионов поэтапно снимать ограничения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить