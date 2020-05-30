Эксперт назвал плюсы поэтапного снятия ограничений в России
- РИА Новости
«По сути, плюсы заключаются в контролируемости ситуации. Органы власти, конечно, не скажут: «Всё закончилось, все свободны». Народ тогда выйдет на улицы, и существуют определённые риски, связанные с возобновлением эпидемического процесса», — рассказал он «Московскому комсомольцу».
По словам Крестинского, власти хотят оценивать каждый шаг «с точки зрения его эффективности и с точки зрения его последствий».
«Я понимаю органы власти в их желании перестраховаться и не допустить каких-то эксцессов в возобновлении того, через что мы все с таким трудом прошли за последние два с лишним месяца», — добавил он.
29 мая премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизируется.
Он подчеркнул, что позитивная тенденция позволила ряду российских регионов поэтапно снимать ограничения.