Мишустин заявил об осторожном снятии ограничений из-за коронавируса

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизируется.
Мишустин заявил об осторожном снятии ограничений из-за коронавируса
  • РИА Новости

«В целом ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, мы отмечаем снижение прироста числа заболевших», — сказал Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ, которое прошло по видеосвязи.

По его словам, данная позитивная тенденция позволила ряду российских регионов поэтапно снимать ограничения.

«Но такие шаги пока мы делаем очень осторожно», — цитирует РИА Новости главу кабмина.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ряд российских регионов уже достигли некоторых показателей, установленных для третьего этапа снятия ограничений из-за коронавируса.

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