Губерниев отметил важность ношения масок в общественных местах

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отметил важность соблюдения всех предписаний, которые были сделаны для повышения безопасности жителей Москвы в период пандемии коронавируса.

«Я ездил по делам два дня назад, проехал в один московский двор. Увидел там много детей с родителями и без. Правила уже не везде соблюдаются. Но в целом считаю, что нужно руководствоваться предписаниями, быть предельно внимательными и осторожными», — сказал он в беседе с агентством городских новостей «Москва».

Комментатор подчеркнул, что ношение масок и перчаток в общественных местах абсолютно необходимо.

29 мая вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что в столице могут ослабить ограничения через две недели, если эпидемиологическая ситуация станет улучшаться, а количество заболевших коронавирусом не будет расти.