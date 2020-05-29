Генсек ООН шокирован убийством афроамериканца Флойда в Миннесоте

Генсек ООН Антониу Гутерреш шокирован убийством афроамериканца Джорджа Флойда в штате Миннесота 25 мая. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил заместитель официального представителя Генсека Фархан Хак.

«Единственное, что я могу сказать (в ответ на соответствующий вопрос. — RT), — это что Генеральный секретарь шокирован этим убийством», — сказал он.

46-летний Флойд умер 25 мая. На видео, появившихся в соцсетях, показано задержание мужчины, который лежит на земле в наручниках, а один из полицейских, держащих его, прижал ему шею коленом.

Флойд при этом несколько раз повторял, что не может дышать. Позднее стало известно, что задержанный скончался. Произошедшее вызвало волну протестов.

Власти Миннеаполиса ввели в городе режим ЧС, а в Миннесоте приняли решение о привлечении бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка в связи с протестами.

Подробнее — в материале RT.