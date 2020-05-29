В реке в Псковской области обнаружили тело второй пропавшей девочки

В реке в Псковской области обнаружили тело второй пропавшей 15-летней девочки.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт СУ СК России по региону.

На месте работают следователи и криминалисты. Устанавливается причина смерти.

Тело найдено в полутора километрах ниже по течению от предполагаемого места вхождения в воду.

Ранее в СУ СК по Псковской области заявили, что водолазы обнаружили тело первой пропавшей девочки.

«Невские новости» сообщали, что в Вологде возбудили уголовное дело по факту гибели ребёнка на реке.