В реке в Псковской области нашли тело 15-летней девочки

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В СК Псковской области заявили, что водолазы обнаружили тело 15-летней девочки в реке Утроя в Островском районе.
В реке в Псковской области нашли тело 15-летней девочки
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Как указывает ведомство на своём сайте, тело было обнаружено в ходе поисковых работ, которые начались из-за сообщения о безвестном исчезновении двух 15-летних девочек.

«Сегодня в ходе поисковых работ водолазной группой аварийно-спасательной службы региона из реки Утроя в деревне Елины Островского района извлечено тело одной пострадавшей. Поиски её ровесницы продолжаются до сих пор», — говорится в заявлении.

Уточняется, что на теле не были найдены признаки насильственной смерти. По предварительным данным, девочка утонула.

Ранее спасатели обнаружили в реке тело четырёхлетней девочки, пропавшей 23 мая в селе Алакуртти Мурманской области. 

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