В Мурманской области нашли тело пропавшей четырёхлетней девочки

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Спасатели обнаружили в реке тело четырёхлетней девочки, пропавшей 23 мая в селе Алакуртти Мурманской области. Об этом сообщили в региональном главке Следственного комитета России.
В Мурманской области нашли тело пропавшей четырёхлетней девочки
  • РИА Новости

«Примерно в 14 часов 25 мая в акватории реки Тунтсайоки обнаружено тело девочки 2015 года рождения, безвестно пропавшей два дня назад», — приводит сообщение РИА Новости.

Тело девочки обнаружили на дне реки примерно в 300 метрах от предполагаемого места падения.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти ребёнка.

Ранее в Пензенской области возбудили уголовное дело по факту убийства 14-летней девочки, тело которой было обнаружено в лесополосе через сутки с момента начала поисков.

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