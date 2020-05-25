В Мурманской области нашли тело пропавшей четырёхлетней девочки
- РИА Новости
«Примерно в 14 часов 25 мая в акватории реки Тунтсайоки обнаружено тело девочки 2015 года рождения, безвестно пропавшей два дня назад», — приводит сообщение РИА Новости.
Тело девочки обнаружили на дне реки примерно в 300 метрах от предполагаемого места падения.
Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти ребёнка.
Ранее в Пензенской области возбудили уголовное дело по факту убийства 14-летней девочки, тело которой было обнаружено в лесополосе через сутки с момента начала поисков.