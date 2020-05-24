В Псковской области разыскивают пропавшую трёхлетнюю девочку, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК.

По предварительным данным, девочка пропала вечером в субботу, 23 мая, в районе садового товарищества Кебь в Псковском районе.

«По данному факту незамедлительно следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Поиски ведут следователи, полицейские, МЧС, военнослужащие и волонтёры.

19 мая сообщалось, что пропавшего в Кировской области четырёхлетнего мальчика нашли живым спустя почти двое суток поисков.