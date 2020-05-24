В Пензе возбудили дело по факту убийства 14-летней девочки

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства 14-летней девочки в Пензенской области, тело ребёнка было обнаружено в лесополосе. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального управления СК.
В Пензе возбудили дело по факту убийства 14-летней девочки
  • © СК РФ

По данным СК, девочка ушла днём 22 мая на прогулку и не вернулась.

«В ходе поисковых мероприятий 23 мая 2020 года тело потерпевшей с признаками насильственной смерти обнаружено в лесополосе на территории Первомайского района города Пензы», — заявили в Следственном комитете.

В связи с произошедшим возбуждено дело по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Следователи проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемого. В СК призвали местных жителей при наличии информации об обстоятельствах произошедшего сообщить в региональное следственное управление.

В ноябре 2019 года Nation News сообщал, что житель Пермского края задержан по подозрению в убийстве беременной жены и трёхлетнего сына.

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