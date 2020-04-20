В СК завели дело из-за убийства женщины с двумя детьми в КЧР

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Следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством женщины с двумя детьми в Карачаево-Черкесии.
В СК завели дело из-за убийства женщины с двумя детьми в КЧР
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Об этом сообщает региональное отделение СК.

«В связи с обнаружением тел трёх местных жителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии)», — говорится в заявлении.

По данным следствия, утром 20 апреля в квартире одного из домов города Черкесска с множественными колото-резаными повреждениями были обнаружены тела 65-летней женщины и двоих детей.

В совершении преступления подозревается 64-летний местный житель, проживавший совместно с потерпевшими. Отмечается, что он был доставлен в медицинское учреждение в бессознательном состоянии.

В ноябре 2019 года Nation News сообщал, что житель Пермского края задержан по подозрению в убийстве беременной жены и трёхлетнего сына.

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