В Пермском крае закрыли дело об убийстве матерью двух детей
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.
«Женщина совершила преступление в невменяемом состоянии. Уголовное дело прекращено», — заявили в пресс-службе.
Дело в отношении 32-летней матери, подозреваемой в убийстве своих детей 2014 и 2019 годов рождения, возбудили в январе.
Женщина совершила попытку суицида и была госпитализирована в тяжёлом состоянии. Она скончалась в больнице.
В семье остались ещё двое детей 2011 и 2017 годов рождения, которые находятся с отцом.
В ноябре 2019 года Nation News сообщал, что житель Пермского края задержан по подозрению в убийстве беременной жены и трёхлетнего сына.