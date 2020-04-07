В Пермском крае закрыли дело об убийстве матерью двух детей

В Пермском крае закрыли уголовное дело об убийстве матерью двух детей.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

«Женщина совершила преступление в невменяемом состоянии. Уголовное дело прекращено», — заявили в пресс-службе.

Дело в отношении 32-летней матери, подозреваемой в убийстве своих детей 2014 и 2019 годов рождения, возбудили в январе.

Женщина совершила попытку суицида и была госпитализирована в тяжёлом состоянии. Она скончалась в больнице.

В семье остались ещё двое детей 2011 и 2017 годов рождения, которые находятся с отцом.

В ноябре 2019 года Nation News сообщал, что житель Пермского края задержан по подозрению в убийстве беременной жены и трёхлетнего сына.