В Вологде завели дело по факту гибели ребёнка на реке

В Вологде возбудили уголовное дело по факту гибели ребёнка на реке.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Инцидент произошёл 15 марта. Десятилетняя девочка гуляла вместе с братьями семи и четырёх лет. Старший брат решил проверить толщину льда и провалился. Тело до сих пор не найдено.

Следователи завели дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Прокуратура оценит действия родителей погибшего и органов профилактики.

Ранее Novostivolgograda.ru сообщало, что в Волгоградской области организовали процессуальную проверку по факту гибели десятилетнего школьника, провалившегося под лёд.