В Волгоградской области проводят проверку по факту гибели школьника, провалившегося под лёд

В Волгоградской области проводят процессуальную проверку по факту гибели десятилетнего школьника, провалившегося под лёд.

Об этом сообщает Novostivolgograda.ru со ссылкой на и. о. старшего помощника руководителя СУ СК России по региону Юлию Лисееву.

Инцидент произошёл в посёлке Комсомольский Калачёвского района. Трое мальчиков отправились на прогулку и дошли до Волго-Донского канала. Там двое из них решили пройтись по льду и провалились. На крик их приятеля прибежали местные жители, которые вытащили пострадавших и вызвали скорую помощь.

Дети были госпитализированы. Десятилетний мальчик скончался, не приходя в сознание.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее, как сообщало «Реальное время», в МЧС Татарстана рассказали о главных причинах гибели людей на воде.