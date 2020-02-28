В Волгоградской области проводят проверку по факту гибели школьника, провалившегося под лёд

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В Волгоградской области проводят процессуальную проверку по факту гибели десятилетнего школьника, провалившегося под лёд.
В Волгоградской области проводят проверку по факту гибели школьника, провалившегося под лёд
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает Novostivolgograda.ru со ссылкой на и. о. старшего помощника руководителя СУ СК России по региону Юлию Лисееву.

Инцидент произошёл в посёлке Комсомольский Калачёвского района. Трое мальчиков отправились на прогулку и дошли до Волго-Донского канала. Там двое из них решили пройтись по льду и провалились. На крик их приятеля прибежали местные жители, которые вытащили пострадавших и вызвали скорую помощь.

Дети были госпитализированы. Десятилетний мальчик скончался, не приходя в сознание.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее, как сообщало «Реальное время», в МЧС Татарстана рассказали о главных причинах гибели людей на воде.

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