В Волгоградской области проводят проверку по факту гибели школьника, провалившегося под лёд
- © Алексей Сухоруков
- РИА Новости
Об этом сообщает Novostivolgograda.ru со ссылкой на и. о. старшего помощника руководителя СУ СК России по региону Юлию Лисееву.
Инцидент произошёл в посёлке Комсомольский Калачёвского района. Трое мальчиков отправились на прогулку и дошли до Волго-Донского канала. Там двое из них решили пройтись по льду и провалились. На крик их приятеля прибежали местные жители, которые вытащили пострадавших и вызвали скорую помощь.
Дети были госпитализированы. Десятилетний мальчик скончался, не приходя в сознание.
Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.
Ранее, как сообщало «Реальное время», в МЧС Татарстана рассказали о главных причинах гибели людей на воде.