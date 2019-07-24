В МЧС Татарстана рассказали о главных причинах гибели людей на воде

Главный государственный инспектор Татарстана по маломерным судам Юрий Венедиктов рассказал об основных причинах гибели людей на воде.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

По словам Венедиктова, с начала года на воде погибли более 30 человек.

Из них 16 погибли из-за купания в необорудованных местах (восемь находились в состоянии алкогольного опьянения).

Из-за несчастных случаев погибли ещё 11. Четыре ребёнка утонули из-за недостаточного контроля со стороны родителей и опекунов. Один человек погиб во время подводной охоты.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии организовали проверку по факту гибели женщины во время сплава по реке Чепце.