В Удмуртии проводят проверку по факту гибели женщины во время сплава по реке

В Удмуртии организовали проверку по факту гибели женщины во время сплава по реке Чепце, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Инцидент произошёл в Кезском районе в воскресенье, 21 июля. В группу входили восемь человек.

«Сплав осуществлялся самостоятельно, на арендованном оборудовании, без уведомления и согласования маршрута с ГУ МЧС России по Удмуртской Республике», — заявили следователи.

Во время прохождения порога через плотину бывшей Поломской ГЭС байдарка, где находились 30-летняя женщина и её 33-летний муж, попала в водоворот и перевернулась. Женщина утонула, её супруга спасли участники сплава. Он госпитализирован.

Ранее издание RostovGazeta.ru сообщало, что в Ростовской области решили провести проверку по факту гибели 16-летней девочки в реке Дон.