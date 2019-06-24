В Ростовской области начали проверку из-за гибели девочки в реке

В Ростовской области организовали проверку по факту гибели 16-летней девочки в реке Дон, сообщает RostovGazeta.ru со ссылкой на СУ СК России по региону.

По словам очевидцев, девочка-подросток в ночь на 23 июня решила искупаться, но на берег не вернулась.

«Тело нашли ниже по течению. В данный момент проводится проверка, которая позволит установить все обстоятельства произошедшего», — заявили в ведомстве.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону проводят проверку по факту гибели 14-летнего подростка на реке.

Кроме того, как передавало URA.RU, в Сургуте организовали проверку в отношении сотрудников бассейна, в котором чуть не утонул ребёнок.