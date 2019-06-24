В Ростовской области начали проверку из-за гибели девочки в реке
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По словам очевидцев, девочка-подросток в ночь на 23 июня решила искупаться, но на берег не вернулась.
«Тело нашли ниже по течению. В данный момент проводится проверка, которая позволит установить все обстоятельства произошедшего», — заявили в ведомстве.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону проводят проверку по факту гибели 14-летнего подростка на реке.
Кроме того, как передавало URA.RU, в Сургуте организовали проверку в отношении сотрудников бассейна, в котором чуть не утонул ребёнок.