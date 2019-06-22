В Ростове-на-Дону проводят проверку по факту гибели подростка на реке

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В Ростове-на-Дону проводят проверку по факту гибели 14-летнего подростка, сообщает RostovGazeta.ru со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по региону.
В Ростове-на-Дону проводят проверку по факту гибели подростка на реке
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По предварительной информации, инцидент произошёл на реке Дон, недалеко от Гремучего родника. Мальчик отдыхал вместе с друзьями, взрослых с ними не было.

Отмечается, что подросток заплыл слишком далеко и начал тонуть.

«Проводится проверка по факту произошедшего, устанавливаются все обстоятельства ЧП», — рассказали в ведомстве.

Ранее, как передавало URA.RU, в Сургуте организовали проверку в отношении сотрудников бассейна, в котором чуть не утонул ребёнок.

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