В Ростове-на-Дону проводят проверку по факту гибели подростка на реке
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По предварительной информации, инцидент произошёл на реке Дон, недалеко от Гремучего родника. Мальчик отдыхал вместе с друзьями, взрослых с ними не было.
Отмечается, что подросток заплыл слишком далеко и начал тонуть.
«Проводится проверка по факту произошедшего, устанавливаются все обстоятельства ЧП», — рассказали в ведомстве.
Ранее, как передавало URA.RU, в Сургуте организовали проверку в отношении сотрудников бассейна, в котором чуть не утонул ребёнок.