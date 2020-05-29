Имущество и. о. замглавы Хакасии арестовано в рамках дела о взятке

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На имущество исполняющего обязанности замглавы Хакасии Сергея Новикова наложен арест.
Имущество и. о. замглавы Хакасии арестовано в рамках дела о взятке
  • © Правительство Республики Хакасия

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

«В ходе следствия по уголовному делу в целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания гражданского иска, штрафа и других имущественных взысканий наложен арест на имущество обвиняемого», — сказали в ведомстве.

Среди арестованных объектов — недвижимое имущество, в том числе жилое помещение, два земельных участка, автомобиль Toyota Camry и денежные средства.

Общая стоимость оценивается более чем в 27 млн рублей.

Новиков был задержан с поличным 17 апреля по подозрению в получении взятки. В отношении него возбуждено уголовное дело. Суд отправил его под арест до 16 июня.

По версии следствия, Новиков требовал от представителя подрядной организации, занимающейся строительством второй очереди жилого корпуса Туимского психоневрологического интерната, взятку в сумме не менее 12 млн рублей за «покровительство деятельности фирмы».

Следственный комитет опубликовал видео задержания подозреваемого.

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