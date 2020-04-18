Опубликовано видео задержания и. о. замглавы Хакасии

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Следственный комитет опубликовал видео задержания исполняющего обязанности заместителя главы Хакасии Сергея Новикова, подозреваемого в получении взятки.
Опубликовано видео задержания и. о. замглавы Хакасии
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На вопрос, понимает ли он причину задержания, Новиков ответил отрицательно.

И. о. замглавы Хакасии — министр строительства и ЖКХ Сергей Новиков был задержан с поличным 17 апреля по подозрению в получении взятки. В отношении него возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, Новиков требовал от представителя подрядной организации, занимающейся строительством второй очереди жилого корпуса Туимского психоневрологического интерната, взятку в сумме не менее 12 млн рублей за «покровительство деятельности фирмы».

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