СК раскрыл детали дела против и. о. замглавы Хакасии
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По версии следствия, Новиков требовал от представителя подрядной организации, занимающейся строительством второй очереди жилого корпуса Туимского психоневрологического интерната, взятку в сумме не менее 12 млн рублей за «покровительство деятельности фирмы».
«17 апреля 2020 года Сергей Новиков, находясь на территории города Абакана, при личной встрече с представителем подрядной организации получил от него взятку в виде части денежного вознаграждения в сумме 2 млн рублей», — отметили в СК.
В рамках оперативно-разыскных мероприятий ФСБ и. о. замглавы Хакасии был задержан с поличным.
Следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу.
Ранее в правительстве Хакасии сообщили о задержании Новикова по подозрению в получении взятки. В его отношении возбуждено уголовное дело.