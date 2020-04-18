СК раскрыл детали дела против и. о. замглавы Хакасии

Исполняющий обязанности заместителя главы Хакасии Сергей Новиков был задержан с поличным при получении взятки в размере 2 млн рублей, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По версии следствия, Новиков требовал от представителя подрядной организации, занимающейся строительством второй очереди жилого корпуса Туимского психоневрологического интерната, взятку в сумме не менее 12 млн рублей за «покровительство деятельности фирмы».

«17 апреля 2020 года Сергей Новиков, находясь на территории города Абакана, при личной встрече с представителем подрядной организации получил от него взятку в виде части денежного вознаграждения в сумме 2 млн рублей», — отметили в СК.

В рамках оперативно-разыскных мероприятий ФСБ и. о. замглавы Хакасии был задержан с поличным.

Следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу.

Ранее в правительстве Хакасии сообщили о задержании Новикова по подозрению в получении взятки. В его отношении возбуждено уголовное дело.